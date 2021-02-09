"Я сам не зрозумів цю ситуацію. Якщо розповісти про події цього дня, то вранці було тренування. Я вийшов на нього, позаймався у повністю нормальному стані. Всі мене бачили. Протягом тривалого часу у мене болів ахілл. У цей день я стрибав через бар'єри і відчув, що є сильне запалення. Поговорив з лікарем і вирішив закрити очі та випити таблетки. Я до цього жодного дня не пропустив, хоча лікарі говорили зробити паузу. Ці збори для мене були дуже важливі. Я дав слово президенту клубу, що заб'ю ще 8 голів. Привів себе в таку форму, як ніколи.

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Пройшло тренування, теорія, обід, і ми поїхали на товариський матч з брестським Рухом. Почалася розминка, а я не можу ні рухатися, ні по м'ячу влучити. Мені було боляче. Підійшов до лікаря, він сказав йти з поля. Але я відповів: "Ні!". Попросив таблетку і сказав, що буду пробувати. Випив 3 знеболювальних – не минуло. Сказав зробити ще що-небудь. Випив "Німесил", мене почали розтирати. Треба було вже йти в роздягальню, а я розумію, що не помічник. Це моє здоров'я. Зайшов до роздягальні і сказав, що не можу. Через 5 хвилин заходить Віталій Лисицький (спортивний директор Колоса – прим.) І каже: "Ми тобі купили квиток, ти їдеш додому".

Купили – їду. З якої причини – ніхто не розуміє. Через 3 хвилини Бурбас пише, що мене відрахували за порушення режиму. Я ще перебував у роздягальні, мене ніхто не бачив. По дорозі я вже сказав, мовляв, давайте якось розбиратися: у чому проблема, який режим, хто порушив? Мені кажуть: "У нас припущення, що ти був неадекватним". Це як? Мене бачили багато людей.

Дзвонимо лікарю, він каже, що не чув у мене перегару, що я був цілком адекватним, що у мене болів ахілл. Я попросив, щоб незалежні люди подзвонили. Сказав Володимиру Єзерському, щоб той зателефонував Юрію Беньо та просто для себе дізнався. Він відповів: "Я йому дзвонив, він сказав, що ти цілком адекватна людина, нормально сидів, але був нервовим". Звичайно, був нервовим. Я ж хотів грати, не пропустив жодного тренування, а ахілл не дозволяє. Сказали, що будуть відео дивитися – будь ласка.

І тут в Україні починається на мене виливатися бруд, що нібито я сидів з Андрієм Вороніним, випив з ним і прийшов п'яним на матч. Подумаймо логічно. Вранці на тренуванні я був нормальним, а між ним і контрольною зустріччю було три години. Тобто це треба було піти на обід, а потім брати і глушити горілку, не зупиняючись. Це ж скільки треба було випити, щоб я був неадекватним. Неадекватність в чому проявляється? Хто знає мене, я своєрідна людина. Я можу випити, я не ангел, але після матчу. У вихідний це можна зробити, я ж не заперечую. Просто не розумію, як можна напитися до гри. Навіщо це взагалі робити? Тобто вранці на тренуванні ти нормальний, а потім перед грою йдеш і хлебчеш алкоголь? Який сенс? Я не така людина.

Щодо неадекватності. Ми грали з Наполі на виїзді (мова про Дніпро – прим.), команда виходить на розминку, а я йду останнім в навушниках і танцюю сам собі. Мені дружина каже: "Ти бачив себе з боку? У тебе з головою проблеми?". А я так налаштовуюся на матчі, я не робот. Я виходжу не на роботу, а отримувати задоволення. Неадекватність можна по-різному інтерпретувати.

Хочу розвіяти бруд, який на мене виливається. До мене доходять чутки, що хтось підійшов до Руслана Костишина і сказав, щоб він звернув на мене увагу, коли мені розтирали ахілл, що я неадекватний. Всі збори я працював, привів себе в порядок, лупасив на тренуваннях і привів себе в божевільну форму. У нас були хороші відносини з Костишиним – він тренер, а я футболіст. У мене навіть не було часу з кимось лаятися, тому що о 9 підйом. Потім індивідуальне заняття в залі і командне тренування.

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Я знаходив спільну мову з Луческу, Рамосом, Маркевичем, тренерами збірної і не був алкоголіком. А зараз з мене в один момент намагаються зробити закінченого алкоголіка. Я не розумію, звідки ростуть ноги. Напевно, хтось Костишину капає у вуха. Напевно, я комусь невигідний в цій команді. У мене з усіма були нормальні відносини, а зараз не бере слухавку ні тренер, ні президент. Зараз мені хочуть дати тренера, щоб я тренувався окремо від команди, забрати у мене футбол.

У клубі спочатку говорили, що я був напідпитку. Я кажу: "Поїхали здамо кров". Потім вже говорили, що я був не напідпитку, а неадекватним. Кажу, давайте здамо аналізи. А вони – мені: "Воно нам не треба". Як це не треба? Мені ж треба відбілити своє ім'я, на мене вилився бруд. У клубі кажуть, що не вони виливали цей бруд. Звідки тоді взялося ця все?

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Ми справді сиділи з Вороніним, але це була різниця в 2-3 дні. Бачилися і з іншими людьми, це відомі футболісти, які грали в європейських чемпіонатах. Прізвища називати не буду, не буду виносити сміття з хати. Ми дійсно зібралися за 3 дні до гри. Я попередив, що поїду і посиджу з людьми. На наступний день у нас було відновлення, тренування не було. Це нормально. Я маю право зустрітися зі своїми друзями, з якими грав у збірній. Ми культурно посиділи.

З мене зараз зробили негативну людину, і ніхто не дає спростування. Де докази? Я ж не хлопчик з вулиці. Алкоголік досяг би того, чого досяг я? Думаю, ні. Клуб хоче розірвати зі мною контракт, але я не розумію, на підставі чого.

Один з представників клубу подзвонив в нетверезому стані і сказав: "Привіт Вороніну, а тобі – прощай. У нас є припущення, що ти випив". І кинув трубку. А через хвилину дзвонить знову і каже, що я неадекватний. Ти взагалі думаєш, що ти і кому говориш? Він відповідає: "Я тобі казав, що ти неадекватний?". Та ти ж мені це 2 секунди тому сказав. Ти випив, навіщо ти мені дзвониш. Якщо ти хочеш розірвати зі мною контракт, то це робиться по-іншому.

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Піднімайте відео з готелю, рахунки з номера – я нікуди не виходив. Я прийму будь-який доказ, тільки скажіть, в чому я винен. Але я повністю чистий. Я винен, що не вийшов на матч, але це через ахілл. Я хочу зрозуміти, кому я невигідний, хто це все робить. Я не кажу, що цар і бог, що король футболу, але таким чином з таким футболістом так не чинять. Зараз всі команди сформовані, а я виставлений в поганому світлі", – розповів Селезньов в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.