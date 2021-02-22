"Такие игроки, как Селезнев и Милевский никогда не будут в Ингульце! У нас совсем другая философия, другое отношение к футболу. Если бы это был Лысенко из Колоса, это другой вопрос. Посмотрите, как он в свои годы относится к футболу! Ему 32, а он бежит до последней минуты, бьется на поле, рубится. Вот если бы к нам пришел Лысенко, я бы его взял.

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Селезнева и Милевского надо забывать. Есть молодые и перспективные ребята, о которых нужно говорить. Какой пиар с того, что Колос пригласил Селезнева? Все придерживались спортивного режима, а затем полкоманды начало бухать. Разве это пиар?

Ингулец на слуху из-за того, что он не платит арбитрам, честно выходит на каждую игру, бьется на поле. Нас знают, как народный клуб. Вот это, я понимаю, пиар! Фишка не в том, чтобы приглашать в команду Селезнева или Милевского. Лучшая реклама – выходить на поле, делать головой подкаты, рубиться и умирать! Если Селезнев и Милевский играют в футбол, то я – испанский летчик! Пока я президент, этих игроков в Ингульце не будет никогда. Даже если бы нам их давали даром", – цитирует Поворознюка Footboom.

Заметим, Артем Милевский уже провел один поединок в УПЛ за Минай. Евгений Селезнев после скандала в Колосе исключен из заявки клуба, а его будущего остается нерешенным.

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