Перша ліга визначила кількість учасників на новий сезон

Представники клубів другого за силою дивізіону визначились щодо обміну між лігами.

На конференції клубів Професіональної футбольної ліги, яка відбулась сьогодні на НСК Олімпійський, окрім долі сезонів у Першій та Другій лігах також визначились з кількістю клубів у наступному розіграші, повідомляє видання Ua-football.

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Зокрема, без змін залишили кількість учасників, які виходять в еліту – три перші команди Першої ліги. З Другої ліги у вищий дивізіон потраплять чотири клуби – переможці своїх груп (Нива Т, Полісся, ВПК-Агро і Кристал).

Ще дві команди Другої ліги, які посіли треті місця у своїх групах, зіграють плей-офф з 15-ою і 16-ою командами Першої ліги. Таким чином, у наступному сезоні у Першій лізі гратиме 18 команд. З Другої ліги ніхто не вилітає.

Дане рішення клубів також має бути затверджене на виконкомі УАФ, який відбудеться найближчим часом.

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