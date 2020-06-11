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Перша ліга визначила кількість учасників на новий сезон

18:25 838 Читать на русском
Перша ліга визначила кількість учасників на новий сезон
Нива Т – Нива В / Фото з відкритих джерел

Представники клубів другого за силою дивізіону визначились щодо обміну між лігами.

На конференції клубів Професіональної футбольної ліги, яка відбулась сьогодні на НСК Олімпійський, окрім долі сезонів у Першій та Другій лігах також визначились з кількістю клубів у наступному розіграші, повідомляє видання Ua-football.

Перша ліга ухвалила остаточне рішення щодо долі сезону 2019/20

Зокрема, без змін залишили кількість учасників, які виходять в еліту – три перші команди Першої ліги. З Другої ліги у вищий дивізіон потраплять чотири клуби – переможці своїх груп (Нива Т, Полісся, ВПК-Агро і Кристал).

Ще дві команди Другої ліги, які посіли треті місця у своїх групах, зіграють плей-офф з 15-ою і 16-ою командами Першої ліги. Таким чином, у наступному сезоні у Першій лізі гратиме 18 команд. З Другої ліги ніхто не вилітає.

Дане рішення клубів також має бути затверджене на виконкомі УАФ, який відбудеться найближчим часом.

"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простою

blog_ava
Перша ліга ухвалила остаточне рішення щодо долі сезону 2019/20
16:56
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Теги
Перша ліга Друга ліга Кристал Кристал Полісся Полісся ВПК-Агро ВПК-Агро Нива Тернопіль Нива Тернопіль
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