Десна приймала Інгулець в рамках третього туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Десна лише наприкінці матчу змогла дотиснути гостей з Петрового та вирвати перемогу.

Десна вирвала перемогу в Інгульця на останніх хвилинах – джокер Рябоконя дарує чернігівцям лідерство в УПЛ

Гравці Інгульця достойно протистояли чернігівській команді та інколи створювали свої моменти, але реалізація підводила обох суперників. Долю матчу вирішив Безбородько, який з'явився на заміну. На 86-й хвилині Денис замкнув навіс з флангу, а перед фінальним свистком у контратаці форвард Десни з пасу Тотовицького переграв голкіпера.

Після трьох турів УПЛ Десна з максимальним результатом очолює таблицю, Інгулець залишився останнім.

Шахтар – Олександрія: перша поразка Де Дзербі в УПЛ, продовження невдалої серії перед ЛЧ, дебютний гол чемпіона світу