Матч Десна – Інгулець стартував о 19:30 на чернігівському стадіоні імені Гагаріна. Команди видали кардинально різний старт чемпіонату – якщо підопічні Олександра Рябоконя виграли два перші матчі, то Інгулець ще не набрав жодного очка. Щоправда, команда Сергія Лавриненка протистояла Шахтарю та Зорі – жахливий календар на старті чемпіонату.

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Перший напівмомент створили чернігівці, але удар Калітвінцева з лінії штрафного був заблокований. Тут же Гуцуляк пробивав метрів з 13-ти, проте захисники знову зіграли самовіддано, заблокувавши політ м'яча. Активніше почала Десна – Калітвінцев дотепно пропустив на Завійського, а Тарас пробив у дотик. Дуже невдало – метрів 10 від стійки. Тиск господарів вплинув на гостей, які часто не встигали за опонентами. Так, на 10-й хвилині Салем отримав заслужену жовту за грубий фол проти Будківського в центрі поля. Стартовий міні-штурм "сіверян" результату не дав – Інгулець вистояв, але сам про атаки практично не думав.

Будківський змарнував супершанс на 18-й хвилині. Гуцуляк з гострого кута міг бити сам, але відкинув на Пилипа, який метрів з 15-ти зарядив вище воріт! Прикрий епізод для Інгульця – зіткнулися Козак і Коробенко. Останнього партнери винесли за межі поля, однак хавбек, який побував на перегляді в Динамо і навіть забив, повернувся на газон.

Чи не вперше вступив у гру голкіпер Інгульця – Євген Гальчук вибив м'яч після гострої подачі з кутового. М'яч летів у площину, однак досвідчений воротар зреагував. Коробенко таки не оговтався від отриманого пошкодження і був замінений. Замість нього у гру увійшов Михайло Шишка. І тут же виник перший реальний шанс у гостей – Ігор Литовка врятував Десну після потужного удару Опанасенка з льоту! Лише майстерність кіпера допомогла господарям вберегти свої ворота в цьому епізоді. Майкл наважився на удар п'ятою – Литовка знову на місці. До кінця тайму суперники обмінялися напівмоментами, але голів так і не було. 0:0 – підсумок першої половини гри. Десна розпочала активніше, але з часом гості вирівняли становище і мали свої моменти, щоб забити.

На старті другого тайму ледь не "привіз" Гальчук. Євген вийшов з воріт, випередивши суперника, але у підкаті вибив м'яч на Калітвінцева. Владислав пробив з центра поля. але повторити шедевр Шика на Євро-2020 не вийшло – повз ворота. Наступна атака Десни завершилася ударом Завійського – поруч з дев'яткою!

Завійський біля власних воріт кинув аут просто на Майкла у свій штрафний, але Сітало, в якого опинився м'яч, пробив вище. Калітвінцев класно кинув у прорив Картушова, проте простріл капітана "сіверян" перервав Салем. Коваленко, який вийшов на заміну, пробив у ближній – Литовка все бачив. А от на 74-й хвилині м'яч дивом не опинився у воротах Інгульця. Калітвінцев подав зі штрафного, а Цимбалюк пробіг повз м'яч після скидки партнера! Ще один стандарт від Калітвінцева знову призвів до небезпеки. Цього разу замикав Сафронов, але знову неточно.

Ігор Литовка знову врятував Десну – цього разу після удару Майкла головою. Здавалося, Інгулець ближчий до забитого м'яча, але відзначилися господарі. Калітвінцев навісив на Безбородька, який головою вразив ворота Гальчука! Спрацював джокер Рябоконя. Часу, аби відігратися, в Інгульця банально не було. Хоча варто віддати належне гостям – вони пішли на навалу, але пропустили контратаку, яку завершив той-таки Безбородько. Асист в активі Тотовицького.

2:0 – Десна здобула третю перемогу поспіль і вискочила на перше місце УПЛ. Єдина команда, яка виграла всі 3 матчі. Інгулець знову програв і разом з Чорноморцем залишається на дні таблиці без залікових балів. У наступному турі "сіверяни" поїдуть в гості до СК Дніпро-1. Інгулець зіграє з Динамо.

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