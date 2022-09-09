"То говорили, шахтарівські "Футболи" – Динамо не хоче. Добре, хай буде так. Але тепер вже не "Футболи" – це просто справа принципу. Я також хочу дорожче, я також хочу за набагато більше продати свої права, але ніхто не пропонує – війна у нас.

Суркіс назвав єдину причину відмови від телепулу: "Якби нам пропонували мільйони, я теж на це не погодився б"

Тепер другий момент – про той нонсенс. Проводити чемпіонат в Україні чи за кордоном: давайте клуби голосувати – ну, давайте. Проголосували за те, щоб в Україні – всі приймають, в тому числі й Динамо. Шахтар, який попав на 50 мільйонів і втратив більшу частину складу, також прийняв пропозицію більшості. Граємо в Україні – значить в Україні.

По телепулу. Те саме голосування – більшість приймає єдиний пул, є команди, які – ні. Ну як? Ну я також був проти, я хотів підтримати Рух, щоб більше платили, але більшість проголосувала, і я прийняв їхню позицію. Я тоді не розумію, навіщо нам УПЛ, колектив. Вважаю, що неправильно йти в суд, щось через Верховну Раду протискати. До чого тут Печерський суд, якщо є арбітражний? Якийсь регламент є. Ну, Печерський суд – це нормальне явище, він може завтра і заборонити комусь жити.

Рішення Верховної Ради ставить хрест на єдиному телевізійному пулі як такому? Це принципове питання, і, як я розумію, є люди, які цього не хочуть. Ось і все. І які б цифри не запропонували, вони б їх не задовольняли. Це справа принципу. Тут діло не в Козловському взагалі. Чи маю на увазі братів Суркісів? Тільки так. Я думаю, що це позиція на руйнування. Якщо всі "за", а вони "проти" – ну як інакше?", – зазначив Поворознюк у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".

Динамо, Рух та Металіст погодили передачу телеправ УПЛ – ЗМІ оприлюднив документи