Telegram-канал KDK оприлюднив документи Динамо, Металіста та Руха, підписані ще в лютому цього року, в яких клуби-бунтарі визнають передачу телеправ на свої домашні поєдинки УПЛ.

Печерський суд втрутився у телеконфлікт УПЛ – заборона кидати страйки YouTube-каналам 1+1 Media та знімати очки з клубів

Цікаво, що СК Дніпро-1 та Зоря подібних документів, необхідних для проходження атестації, не надали. Раніше Печерський суд втрутився у цей конфлікт, заборонивши кидати страйки на трансляції матчів Динамо, Зорі, СК Дніпро-1, Металіста та Руха на YouTube-платформах.

Нагадаємо, з моменту старту чемпіонату України представників Setanta Sports, яка є офіційним транслятором матчів УПЛ, не пускали на матчі.

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