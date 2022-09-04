Суркіс назвав єдину причину відмови від телепулу: "Якби нам пропонували мільйони, я теж на це не погодився б"
Президент Динамо Ігор Суркіс запевнив, що фінансова сторона питання щодо телепулу його не турбує.
"Взагалі сума не обговорюється. Кожен клуб отримає до 80 чи 100 тисяч доларів, якби всі приєдналися до цього пулу. Сьогодні для таких клубів як Динамо, Шахтар, Зоря, Рух, Металіст є можливість втратити вболівальників, які не можуть подивитися футбол, і це не порівнюється.
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Навіть якби нам пропонували мільйони, я теж на це не погодився б, повірте мені. Під час війни говорити про гроші, які мають заплатити вболівальники за перегляд футболу – злочин проти футболу, проти народу, проти країни. Не треба мене лякати жодними санкціями, жодними зняттями трьох очок мене не налякають", – зазначив Суркіс в інтерв'ю Tribuna.
Нагадаємо, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст відмовились вступати в телепул та транслювати свої домашні поєдинки на Setanta Sports. Справа навіть дійшла до суду, де каналу та УПЛ заборонили кидати страйки на трансляції матчів вищезгаданих клубів на YouTube.
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