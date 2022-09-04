"Взагалі сума не обговорюється. Кожен клуб отримає до 80 чи 100 тисяч доларів, якби всі приєдналися до цього пулу. Сьогодні для таких клубів як Динамо, Шахтар, Зоря, Рух, Металіст є можливість втратити вболівальників, які не можуть подивитися футбол, і це не порівнюється.

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Навіть якби нам пропонували мільйони, я теж на це не погодився б, повірте мені. Під час війни говорити про гроші, які мають заплатити вболівальники за перегляд футболу – злочин проти футболу, проти народу, проти країни. Не треба мене лякати жодними санкціями, жодними зняттями трьох очок мене не налякають", – зазначив Суркіс в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст відмовились вступати в телепул та транслювати свої домашні поєдинки на Setanta Sports. Справа навіть дійшла до суду, де каналу та УПЛ заборонили кидати страйки на трансляції матчів вищезгаданих клубів на YouTube.

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