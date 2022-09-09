"То говорили, шахтерские "Футболы" – Динамо не хочет. Ладно, пусть будет так. Но теперь уже не "Футболы" – это дело принципа. Я тоже хочу дороже, я тоже хочу гораздо больше продать свои права, но никто не предлагает – война у нас.

Суркис назвал единственную причину отказа от телепула: "Если бы нам предлагали миллионы, я бы тоже на это не согласился"

Теперь второй момент – о том нонсенсе. Проводить чемпионат в Украине или за границей: давайте клубы голосовать – ну, давайте. Проголосовали за то, чтобы в Украине – все принимают, в том числе и Динамо. Шахтер, попавший на 50 миллионов и потерявший большую часть состава, также принял предложение большинства. Играем в Украине – значит в Украине.

По телепулу. То же самое голосование – большинство принимает единый пул, есть команды, которые – нет. Ну как? Ну я тоже был против, я хотел поддержать Рух, чтобы больше платили, но большинство проголосовало, и я принял их позицию. Я тогда не понимаю, зачем нам УПЛ, коллектив. Считаю, что неправильно идти в суд, что-то через Верховную Раду протискать. При чем здесь Печерский суд, если есть арбитражный? Какой-то регламент есть. Ну, Печерский суд – это нормальное явление, он может завтра и запретить жить кому-то.

Решение Верховной Рады ставит крест на едином телевизионном пуле как таковом? Это принципиальный вопрос и, как я понимаю, есть люди, которые этого не хотят. Вот и все. И какие бы цифры ни предложили, они бы их не удовлетворяли. Это дело принципа. Здесь дело не в Козловском вообще. Имею ли в виду братьев Суркисов? Исключительно да. Я думаю, что это позиция на разрушение. Если все "за", а они "против" – ну как иначе?" – отметил Поворознюк в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".

Динамо, Рух и Металлист согласовали передачу телеправ УПЛ – СМИ обнародовало документы