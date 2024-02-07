Трансферний бюджет Шахтаря – джерело озвучило зимовий ліміт "гірників" на новачків
Донецький клуб виділив фіксовану суму, яку можна витратити на нових гравців.
Шахтар має трансферний ліміт на зимові придбання, повідомляє "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, керівництво "гірників" планувало витратити на трансфери суму в розмірі 50 мільйонів (євро чи доларів – не уточняється). Сума вказана з урахуванням зарплат новачків.
Нагадаємо, під час цього трансферного вікна "помаранчево-чорні" вже витратили 24,7 мільйона євро – по 12 млн за Марлона Гомеса і Кевіна і ще 700 тисяч були заплачені за грузинського захисника Луку Лацабідзе. До слова, у контракті Кевіна також прописані бонуси у розмірі 3 млн євро, а в угоді Гомеса – 4 мільйони.
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