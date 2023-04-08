На тренуванні напередодні гри з Рухом Дахновський та Пасіч начебто побились, а наставник Вереса Юрій Вірт був відсутній на занятті. Втім, Дахновський розповів свою версію.

Футболісти Вереса серйозно побилися на тренуванні, – джерело

"Такого не було. Це повна нісенітниця та маячня. Вже не вперше саме перед матчами Вереса із Рухом у ЗМІ з’являються якісь неправдиві чутки про нашу команду", – зазначив Віталій Дахновський у коментарі Українському футболу.

До слова, поєдинок між Вересом та Рухом завершився безгольовою нічиєю. Таким чином, рівняни не можуть виграти вже в 9 поспіль матчах.

Верес та Рух розійшлися миром – команди догравали вдесятьох, рівняни не виграють вже 9 матчів поспіль