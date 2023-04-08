"Полная чушь и бред": игрок Вереса опроверг драку на тренировке команды
Хавбек Вереса Виталий Дахновский прокомментировал информацию о серьезном конфликте с одноклубником.
На тренировке накануне игры с Рухом Дахновский и Пасич якобы подрались, а наставник Вереса Юрий Вирт отсутствовал на занятии. Впрочем, Дахновский рассказал свою версию.
Футболисты Вереса серьезно подрались на тренировке, – источник
"Такого не было. Это полная чушь и бред. Уже не впервые именно перед матчами Вереса с Рухом в СМИ появляются какие-то ложные слухи о нашей команде", – отметил Виталий Дахновский в комментарии Украинскому футболу.
К слову, поединок между Вересом и Рухом завершился безголевой ничьей. Таким образом, ровенчане не могут выиграть уже в 9 подряд матчах.
Верес и Рух разошлись миром – команды доигрывали вдесятером, ровенчане не выигрывают уже 9 матчей подряд