На тренировке накануне игры с Рухом Дахновский и Пасич якобы подрались, а наставник Вереса Юрий Вирт отсутствовал на занятии. Впрочем, Дахновский рассказал свою версию.

Футболисты Вереса серьезно подрались на тренировке, – источник

"Такого не было. Это полная чушь и бред. Уже не впервые именно перед матчами Вереса с Рухом в СМИ появляются какие-то ложные слухи о нашей команде", – отметил Виталий Дахновский в комментарии Украинскому футболу.

К слову, поединок между Вересом и Рухом завершился безголевой ничьей. Таким образом, ровенчане не могут выиграть уже в 9 подряд матчах.

Верес и Рух разошлись миром – команды доигрывали вдесятером, ровенчане не выигрывают уже 9 матчей подряд