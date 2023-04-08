Верес та Рух не змогли виявити сильнішого в матчі 20-го туру УПЛ. Читайте звіт про гру Рух – Верес на "Футбол 24".

Верес розпочав гостріше, створивши два непогані моменти. Спочатку Довгий вирішив пробити зі штрафного з дуже далекої відстані – м'яч просвистів над поперечкою. Шарай замкнув подачу з правого флангу, але вище воріт. Львів'яни відповіли ударом Мисика з лінії штрафного після класного проходу Соломона – легка здобич для Когута.

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Після цього команди заспокоїлись, а могли забити аж перед самою перервою – Шарай вискочив на ударну позицію, але Паньків ногою парирував постріл. У другому таймі Слюсар створив класний момент для Руніча, перехопивши передачу суперника, але Василь не зміг влучити в площину воріт.

На 70 хвилині Верес залишився в меншості – Лебеденко зірвав прорив Климчука в центрі поля, за що отримав заслужену другу жовту. Втім, рівняни могли забити: Блізніченко після розіграшу кутового отримав м'яч на лівому краю штрафного та вирішив пробити з гострого кута – близько до гола. Климчук мав класну нагоду, аби вивести Рух вперед: хавбек прийняв м'яч у штрафному та пробив з розвороту – трохи повз ворота.

Львів'яни частіше стали використовувати свою чисельну перевагу, але момент Довгого спричинив справжній хаос у карному майданчику. Соломон створив класний момент для Климчука, але Юрій не зміг переграти голкіпера з близької відстані. Рух великими силами пішов вперед, замкнувши Верес на його половині поля, але Едсон підвів команду, коли пішов у жорсткий підкат – бразилець отримав пряму червону. В підсумку, команди так і не забивали голів.

Таким чином, Рух залишився в зоні вильоту з 18 очками, а Верес дванадцятий з 19 пунктами в активі. Цікаво, що рівняни не можуть перемогти вже у 9-му поспіль поєдинку в УПЛ – остання звитяга була ще 5 листопада в грі проти Металіста 1925.

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