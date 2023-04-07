Схоже, невдачі рівненського клубу на футбольному полі вилились у нездорову атмосферу у роздягальні.

У таборі Вереса напередодні матчу 20-го туру УПЛ проти Руха відбувся серйозний конфлікт, повідомляє Спортивка.

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За інформацією джерела, на одному з тренувань рівненської команди сталась бійка між Віталієм Дахновським та Геннадієм Пасічем. Зазначається, що йдеться не про якусь штовханину, а про справжню бійку. Причини сутички між вищезгаданими футболістами наразі невідомі.

До слова, на останньому тренуванні Вереса не було головного тренера команди Юрія Вірта. Причиною відсутності наставника називають начебто хворобу фахівця.

Нагадаємо, поєдинок між Рухом та Вересом відбудеться у суботу, 8 квітня. Початок зустрічі о 15:00.

До слова, рівняни не знали смаку перемог вже 8 матчів поспіль – наразі команда у турнірній таблиці УПЛ йде чотирнадцятою, набравши 18 очок.

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