Зоря переграла Верес (1:0) в рамках 24 туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Зоря набрала прекрасний хід і виграла 7 матчів з восьми у весняній частині чемпіонату. Верес навпаки переживає жахливий період і лише в минулому турі перервав затяжну безвиграшну серію. Фаворит матчу був очевидним – події на полі підтвердили прогнози.

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Луганці з перших хвилин почали створювати якісні моменти. Бражко приклався здалеку, Русин підрізав головою після подачі кутового – з цими ударами голкіпер Вереса впорався. Але вже в середині першого тайму Ющишин залишив гостей у меншості.

Воротар намагався врятувати команду після жахливої помилки захисників, вийшов у поле, однак виграти дуель в Русина не зумів. Ющишин збив суперника та зупинив м'яч рукою за межами штрафного майданчика – вилучення... і матюки Юрія Вірта на фоні.

Зоря продовжувала комбінувати, насідаючи на ворота Вереса. Антюх накрутив свого візаві, вийшов на ударну позицію та слабко пробив в "дев'ятку". Русин трішки не влучив у дальній кут. Булеца знайшов можливість розрядити гармату з-за меж штрафного.

Команда Патріка ван Леувена дивом не забила в першому таймі, але виправила ситуацію в другому. Допоміг стандарт. Булеца розіграв кутовий і закинув у штрафний майданчик, а Імереков переправив м'яч у сітку. Зоря давно награла на цей гол.

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Верес посипався – за наступні 10 хвилин Зоря організувала низку гольових моментів. Герреро опинився прямо перед воротами, але бахнув над поперечиною. Антюх хитро перекидав воротаря – знову трішки не вистачило. Бражко постійно прицілювався здалеку та влучив у стійку.

Коли мала настати кульмінація поєдинку, втрутилися російські окупанти. Сигнал повітряної тривоги відправив команди в укриття. Вимушена пауза тривала понад годину. Однак на сценарій гри це не вплинуло. Зоря й надалі контролювала ситуацію. Навіть відверто домінувала.

Ось лише з реалізацією луганцям щось потрібно робити. Герреро змарнував уже другий розкішний шанс. Цього разу форвард вибіг на ворота від центрального кола, але пробив вкрай невдало – м'яч пройшов у кількох метрах від дальньої стійки. Відразу ж Едуардо організував момент для Русина та Булеци. Сергій не зумів вчасно зробити передачу.

Наприкінці зустрічі Верес міг карати суперника за таке марнотратство. Балан після подачі Пасіча без опору пробивав головою – лише стійка врятувала Зорю. Слідом на удар здалеку наважився Шарай. Тут вже голкіпер у красивому стрибку дістав м'яч з-під поперечини.

Завдяки цій перемозі Зоря закріпилася на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ. Луганці на 8 очок випереджають Динамо та на 2 пункти відстають від СК Дніпро-1. Обидва конкуренти мають по матчу в запасі. Водночас Верес продовжує балансувати над зоною перехідних матчів за збереження місця в еліті.