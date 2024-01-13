"Це був інший імпульс під час гри. Перший тайм був дуже важким, але в другому таймі ми грали дуже, дуже добре протягом перших 30 хвилин. Я думаю, що ми заслужили нашу перемогу, ми були кращою командою. Я дуже, дуже задоволений.

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Ми віримо в Палмера, навіть коли він не забив, маючи три чудові нагоди в Мідлсбро. Ми віримо в нього, і він має якість, щоб грати. Для молодих хлопців важливо відчувати підтримку тренерського штабу, клубу та товаришів по команді. Це перший сезон, коли вони (Палмер і Колвілл) грають стабільно щотижня, і такі злети й падіння можуть траплятися. Важливо передати їм цю впевненість і віру.

Дуже важливо було здобути третю перемогу поспіль в АПЛ, тому що коли ви бачите Фулхем у тому вигляді, в якому він грав проти Ліверпуля або Арсенала протягом останніх кількох тижнів, ви повинні надати певну цінність цій перемозі. Гравці заслужили похвалу. Проти Фулхема нелегко грати.

Люди вважають, що Челсі мав би бути в іншому становищі, але перебуваємо там де є і маємо те, що заслужили. Команда проходить процес перебудови й боремося, щоб зробити все можливе. Я дуже задоволений", – цитує Почеттіно BBC.

Нагадаємо, що Челсі наразі перебуває на восьмому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 31 бал. Від зони єврокубків "сині" відстають на вісім очок.

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