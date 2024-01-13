Челсі здобув перемогу над Фулхемом (1:0) у 21 турі чемпіонату Англії. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Головний тренер лондонців включив в заявку на матч Михайла Мудрика. Утім, український вінгер на полі так і не з'явився.

Челсі завдяки пенальті обіграв Фулхем – велике повернення, рекорд Почеттіно і неприємний сигнал для Мудрика

Перемогу Челсі в протистоянні з Фулхемом приніс Коул Палмер. "Сині" вперше з 2022 року виграли тричі поспіль в АПЛ. До цього матчу вони обіграли Крістал Пелас (2:1) та Лутон (2:3). Варто зауважити, що для Палмера гол з пенальті у ворота Фулхема став дев'ятим в останніх 13 матчах за Челсі.

Наразі команда Маурісіо Почеттіно перебуває на восьмому місці з 31 балом. Фулхем посідає 13 сходинку з 24 очками.