"Это был другой импульс во время игры. Первый тайм был очень тяжелым, но во втором тайме мы играли очень, очень хорошо в течение первых 30 минут. Я думаю, что мы заслужили нашу победу, мы были лучшей командой. Я очень, очень доволен.

Тотальное игнорирование Мудрика и третья подряд победа "синих" в АПЛ в видеообзоре матча Челси – Фулхэм

Мы верим в Палмера, даже когда он не забил, имея три великолепные возможности в Мидлсбро. Мы верим в него, и он имеет качество, чтобы играть. Для молодых ребят важно чувствовать поддержку тренерского штаба, клуба и товарищей по команде. Это первый сезон, когда они (Палмер и Колвилл) играют стабильно каждую неделю, и такие взлеты и падения могут случаться. Важно передать им эту уверенность и веру.

Очень важно было одержать третью победу подряд в АПЛ, потому что когда вы видите Фулхэм в том виде, в котором он играл против Ливерпуля или Арсенала в течение последних нескольких недель, вы должны придать определенную ценность этой победе. Игроки заслужили похвалу. Против Фулхэма нелегко играть.

Люди считают, что Челси должен был бы быть в другом положении, но находимся там где есть и имеем то, что заслужили. Команда проходит процесс перестройки и боремся, чтобы сделать все возможное. Я очень доволен", – цитирует Почеттино BBC.

Напомним, что Челси сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 балл. От зоны еврокубков "синие" отстают на восемь очков.

Челси благодаря пенальти обыграл Фулхэм – большой возврат, рекорд Почеттино и неприятный сигнал для Мудрика