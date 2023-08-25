"Я думаю, що гра в першому таймі була з нашого боку чудовою. На жаль, вона не увінчалася найголовнішим – голами. Результативність була дуже близька до того, що ми показували з Дніпром-1. Ми створювали великий тиск, було дуже багато небезпечних ситуацій. Були відмінні індивідуальні виступи і великий тиск на суперника з м'ячем, але, на жаль, ми не реалізували моменти, хоча їх було багато.

Курйозне везіння луганців у відеоогляді матчу Славія Прага – Зоря – 2:0

Йшов час і навіть після замін нам не вдавалося забити бажаний перший гол. Але, на щастя, ми забили гол із кутового і зуміли незабаром забити другий. Перемога – це хороша стартова позиція, з іншого боку, з огляду на нашу гру, ми повинні були забити більше, ніж два голи", – цитує Трпішовскі клубна прес-служба Славії.

Нагадаємо, Зоря програла перший матч Славії (2:0), пропустивши голи наприкінці виїзної зустрічі. Матч-відповідь відбудеться наступного четверга, 31 серпня, старт зустрічі заплановано на 20:00.

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