Протистояння зі Славією може принести Зорі груповий етап Ліги Європи, однак у випадку поразки трагедії не станеться – команда просто вилетить у групу Ліги конференцій. Це мало допомогти луганцям у психологічному плані. Особливо це стосувалось матчу в Чехії, адже вдома пражани особливо потужні.

Як і очікувалось, Ненад Лалатовіч виставив схему з трьома захисниками. Русин отримав пошкодження й у заявку не потрапив, тож головною ударною силою мали стати Герреро й Антюх. На правому фланзі дебютував Яцик, а загалом склад "чорно-білих" не здивував.

Індржих Трпішовскі проти СК Дніпра-1 працював у схемі 4-2-3-1, але цього разу повернувся до моделі з 3-4-3.Таким чином, передня трійка Славії працювала по центрбеках Зорі, однак чехи обрали дуже агресивну манеру гри. Вінгери, фулбеки, опорники й навіть один із центрбеків активно намагалися перевантажувати оборону гостей.

Господарі активно комбінували на чужій третині, створювали чисельні більшості й відкривали простір через грамотні переміщення. Зокрема, інсайдів Зорі регулярно витягували за собою ближче до центру, завдяки чому фланги звільнялись для вривань, подач і прострілів. Амплуа гравця при цьому не мало особливого значення – звільнену зону міг заповнити будь-хто, адже команда дуже гнучко обмінювалась позиціями. Найчастіше подачі виконували латералі (Доудера, Провод), вінгери (Шранц і Юрашек) та центрбек Масопуст.

Крім того, пражани не гребували звичайними виносами, адже гості дуже слабко чіплялись за нічийні м'ячі. Саме кроси й лонгболи стали основною зброєю Славії у першому таймі. Майже всі моменти пройшли саме з них – і їх створювали дуже багато. Навіть штрафні удари чехи розігрували через пас у фланг і подальший навіс. Що найбільш прикро, спокійних відрізків до перерви не було.

А що Зоря? А нічого. Пресинг навіть не імітували, що типово для команди Ненада Лалатовіча в останніх матчах. Були спроби підтискати на флангах, якщо вдавалося чіплятись за м'яч на чужій половині, але нічого не вийшло. Основним же методом початку атаки став лонгбол у напрямку на Герреро (далеко не найпотужнішого футболіста у складі "чорно-білих").

Якщо перелічувати усі моменти Славії в першому таймі, то ви просто заснете, читаючи цей звіт. Букв буде занадто багато. Перевагу пражан яскравіше продемонструє статистика – 12:0 за ударами, 6:0 у площину, 4:0 за кутовими, 66% володіння. А ще арбітри не зарахували гол Масопуста після корнера на 29-й хвилині. Лукас розстрілював ворота з метру.

Масопуст ще на 8-й хвилині замикав подачу Шевчика, однак м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. Крім того, на 25-й та 43-й хвилинах віч-на-віч виходив Шранц, скориставшись вкрай слабкою грою Снурніцина. На 33-й же хвилині стався найбільш епічний епізод – таке навіть словами не описати. Краще дивіться самі:

Також при одному з кутових Турбаєвський невдало зіграв на виході, внаслідок чого м'яч з лінії воріт довелося виносити Вантуху. В цілому, Зоря трималась на волосині, дивом не зазнавши розгрому. Статистики очікуваних голів немає, але чехи явно награли на півтора-два xG.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Ненад Лалатовіч у роздягальні вирішив провести заміну, знявши з пробігу Мишньова й випустивши Мічіна. На старті другого тайму цей хід нічого не дав – Славія все так же домінувала й створювала моменти.

Так, вже на 53-й хвилині Зафейріс пройшов Джордана на лівому фланзі й віддав розрізну передачу Масопусту. Лукас виходив сам на сам з Турбаєвським, однак Микола врятував Зорю. Ще за хвилину в штрафному луганців знову сталася клоунада, яку важко описати словами – але гості вистояли і тут!

Втім, після цього пражани збавили в гостроті. Десь Славія втратила темп, а десь і Зоря стала краще працювати у позиційному плані. Такої кількості кросів і привозів на флангах, як у першому таймі, чехи після 50-х хвилин вже не мали.

В середині другого тайму Зоря взагалі почала проводити контратаки – в одному з епізодів Мічин навіть міг виходити віч-на-віч. Був і перспективний момент з ударом – Яцик пробивав із зони перед штрафним в дальній кут, однак на шляху м'яча опинився захисник. Це був вже другий постріл гостей у матчі, а перший ще на 46-й хвилині з дистанції провів Дришлюк. Дуже неточно.

Індржих Трпішовскі помітив проблему, організувавши серію замін. На 57-й хвилині вінгери Шранц і Юрашек поступились місцем Ван Бурену та Юречці, а на 67-й х поля пішли форвард Хитіл і латераль Провод – замість них з'явились Огунгбаї та Тіджані. Ненад Лалатовіч же на 77-й хвилині вирішив зняти Яцика, кинувши у бій Чурка.

Перестановки чехів поступово повернули Славії контроль над ходом гри. Щоправда, великої кількості моментів все одно не виникало. До 80-х хвилин пригадується тільки класний постріл Тіджані низом з лівого флангу. М'яч летів у ближній кут, однак Турбаєвський впорався.

Ближче до ендшпілю зустрічі з'явилась надія, що Зоря таки вистоїть, але номер не пройшов. На 81-й хвилині Славія все ж прошила Турбаєвського, а героєм став Тіджані. Успіх приніс звичайний кутовий – подачу з нього Мухамед спокійно перевів під праву стійку. 1:0! Здавалося, що це кінець.

Втім, луганці не капітулювали. Ненад Лалатовіч одразу ж кинув у бій форвардів Алефіренка й Горбача, а потім додав до них ще одного нападника (Бугая). Зоря почала грати сміливо – а Славія на це не відповідала! Ба більше – українська команда провела кілька дуже перспективних атак із вриваннями на ударні позиції.

Особливо небезпечним був контрвипад 2-в-2 на 90-й хвилині, який розганяв Алефіренко, але все завершилось заблокованим пострілом. На цій же хвилині Мічін прибрав трьох захисників перед штрафним і пробив у дальній кут, однак не влучив. І ось за це Славія вже покарала.

На 90+3-й хвилині Турбаєвський врятував луганців, парирувавши лонгшот від Ван Бурена й впоравшись із добиванням від Тіджані. Втім, всього за хвилину чехи таки святкували другий гол – Огунгбаї прийняв діагональ на лівому краю штрафного (на самій кромці поля) й скинув м'яч на дальню стійку, а Масопуст спокійно замкнув у дотик. З Лукасом не грав ніхто. 2:0.

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Прага робить серйозну заявку на прохід у груповий етап Ліги Європи, а Зоря однією ногою зайшла в Лігу конференцій.

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