"Я думаю, что игра в первом тайме была с нашей стороны отличная. К сожалению, она не увенчалась самым главным – голами. Результативность была очень близка к тому, что мы показывали с Днепром-1. Мы создавали большое давление, было очень много опасных ситуаций Были отличные индивидуальные выступления и большое давление на соперника с мячом, но, к сожалению, мы не реализовали моменты, хотя их было много.

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Шло время и даже после замен нам не удавалось забить желаемый первый гол. Но, к счастью, мы забили гол из углового и сумели вскоре забить второй. Победа – это хорошая стартовая позиция, с другой стороны, учитывая нашу игру, мы должны были забить больше, чем два гола", – цитирует Трпишовский клубная пресс-служба Славии.

Напомним, Заря проиграла первый матч Славии (2:0), пропустив голы в конце выездной встречи. Ответный матч состоится в следующий четверг, 31 августа, старт встречи запланирован на 20:00.

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