Славія завдала 15 ударів по воротах Турбаєвського, 12 з яких потрапили у площину. Раз за разом у штрафному майданчику Зорі виникали небезпечні моменти. Один з курйозів трапився на 29 хвилині. Після невдалої гри захисників м'яч майже побував у воротах, але гравець Зорі встиг в останню мить врятувати свою команду. Кілька разів удача була на боці підопічних Лалатовіча в першому таймі. Славії все ж вдалося забити наприкінці матчу. У підсумку Зоря програла 0:2

Славія на останніх хвилинах дотиснула Зорю – сейви Турбаєвського в матчі плей-офф Ліги Європи не врятували

Матч-відповідь між луганчанами та Славією відбудеться 31 серпня. Початок матчу о 20:00 за київським часом.