toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - БАВАРІЯ

Повернення Ярмоленка знову відкладається – українець пропустить лондонське дербі

09:13 1029 Читать на русском
Повернення Ярмоленка знову відкладається – українець пропустить лондонське дербі
Андрій Ярмоленко / фото: ФК Вест Хем

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко все ще не може допомогти своїй команді на футбольному полі.

Гравець збірної України продовжує відновлюватися після пошкодження м'яза стегна. Востаннє він виходив на поле 14 грудня минулого року у матчі проти Саутгемптона (1:0).

Ярмоленко все ще не може повернутися після травми – тренер Вест Хема пояснив ситуацію українця

За інформацією Football.London, очікувати на повернення до гри за Вест Хем Андрія Ярмоленка раніше 8 березня не варто. Хоча раніше повідомлялося, що гравець вже проводить індивідуальні тренування і зможе повністю відновиться до 29 лютого.

Якщо прогнози видання справдяться, то Ярмоленко буде змушений пропустити лондонське дербі проти Арсенала, яке відбудеться 7 березня.

Зазначимо, що в поточному сезоні 30-річний футболіст зіграв за "молотів" 15 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

Повернення генія Мессі, щурячі перегони в АПЛ, коронавірус проти Серії А, Неймар їде на карнавал – огляд вікенду

blog_ava
Реал готовий відмовитись від трансферу Мбаппе – "вершкові" прагнуть отримати Холанда
09:27
2473
Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
34
хв
Наполі
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук