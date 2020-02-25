Повернення Ярмоленка знову відкладається – українець пропустить лондонське дербі

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко все ще не може допомогти своїй команді на футбольному полі.

Гравець збірної України продовжує відновлюватися після пошкодження м'яза стегна. Востаннє він виходив на поле 14 грудня минулого року у матчі проти Саутгемптона (1:0).

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За інформацією Football.London, очікувати на повернення до гри за Вест Хем Андрія Ярмоленка раніше 8 березня не варто. Хоча раніше повідомлялося, що гравець вже проводить індивідуальні тренування і зможе повністю відновиться до 29 лютого.

Якщо прогнози видання справдяться, то Ярмоленко буде змушений пропустити лондонське дербі проти Арсенала, яке відбудеться 7 березня.

Зазначимо, що в поточному сезоні 30-річний футболіст зіграв за "молотів" 15 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

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