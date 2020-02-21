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Ярмоленко все ще не може повернутися після травми – тренер Вест Хема пояснив ситуацію українця

15:59 1318 Читать на русском
Ярмоленко все ще не може повернутися після травми – тренер Вест Хема пояснив ситуацію українця
Андрій Ярмоленко / Getty images

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс оцінив фізичний стан Андрія Ярмоленка після пошкодження.

"Ярмоленко приєднався до команди і навіть трохи тренувався протягом тижня, але все ще не може брати участь в основних заняттях. Ймовірно, він ще не готовий до повноцінного повернення", – цитує Мойєса прес-служба Вест Хема.

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Нагадаємо, гравець збірної України продовжує відновлюватися після пошкодження м'яза стегна. Востаннє він виходив на поле 14 грудня минулого року у матчі проти Саутгемптона (1:0).

Зазначимо, що в поточному сезоні 30-річний футболіст зіграв за "молотів" 15 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

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Теги
Англія Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Девід Мойєс Девід Мойєс
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