Возвращение Ярмоленко снова откладывается – украинец пропустит лондонское дерби

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко все еще не может помочь своей команде на футбольном поле.

Игрок сборной Украины продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы бедра. Последний раз он выходил на поле 14 декабря прошлого года в матче против Саутгемптона (1:0).

Ярмоленко все еще не может вернуться после травмы – тренер Вест Хэма объяснил ситуацию украинца

По информации Football.London, ожидать возвращения к игре за Вест Хэм Андрея Ярмоленко раньше 8 марта не стоит. Хотя ранее сообщалось, что игрок уже проводит индивидуальные тренировки и сможет полностью восстановится до 29 февраля.

Если прогнозы издания оправдаются, то Ярмоленко будет вынужден пропустить лондонское дерби против Арсенала, которое состоится 7 марта.

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за "молотов" 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

Возвращение гения Месси, крысиные бега в АПЛ, коронавирус против Серии А, Неймар едет на карнавал – обзор уикенда