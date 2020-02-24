Повернення генія Мессі, щурячі перегони в АПЛ, коронавірус проти Серії А, Неймар їде на карнавал – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Проблеми Реала та Парі Сен-Жермен, ренесанс Ліонеля Мессі, зрив чемпіонату Італії страшною хворобою – у нашому матеріалі.

1. Мессі повернув Барселону та себе на трон. Після серії невиразних поєдинків "блаугранас", здається, пройнялися ідеями Кіке Сетьєна. Вслід за важкими перемогами над Леванте, Бетісом і Хетафе каталонці розтрощили Ейбар на Камп Ноу. Боротьби не вийшло, адже нарешті з тіні вийшов Ліонель Мессі. Аргентинець оформив хет-трик ще до перерви, а під завісу матчу забив і четвертий. Це перші голи 6-разового володаря "Золотого м'яча" від 30 січня. Вжух! І Мессі вже впевнено лідирує у бомбардирських перегонах Прімери, Барселона захопила одноосібне лідерство, а майбутній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі виглядає легкою прогулянкою.

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2. Реал у ігровій ямі – шанси Манчестер Сіті зростають. Зате почав "хворіти" одвічний суперник Барси – мадридський Реал. Тільки-но останні скептики погодилися, що Зідан – не "фізрук", як столичний гранд почав буксувати. Кубкова поразка від Сосьєдада стала логічним наслідком ротації, нічия із Сельтою – нещасний випадок, та програти Леванте (0:1) в суботу "вершкові" не мали права. Звісно, можна кивати на суддівство чи невезіння, але Реал зобов'язаний був перемагати за тиждень до Ель Класіко. Тепер же перед дербі на коні Барселона. Поменшало й оптимізму перед першим матчем плей-офф ЛЧ проти Манчестер Сіті. "Містяни", під'юджені дискваліфікацією з єврокубків, вийдуть на поле вбивати та помирати. А Реал нині, вочевидь, не хижак.

3. Сіті не опуститься нижче 2-го місця в АПЛ. Підопічним Хосепа Гвардіоли теж було нелегко в суботу. Та вони, на відміну від мадридців, перетерпіли та дотиснули Лестер. Крім того, при всій повазі до Леванте, "лисиці" сьогодні є набагато серйознішим опонентом. Звичайно, щоб наздогнати Ліверпуль "містянам" потрібне не диво, а справжній апокаліпсис. Проте, друга сходинка навряд втече від них. Лестер тепер відстає на 7 пунктів, натомість Сіті має у запасі ще сім поєдинків проти команд нижньої половини турнірної таблиці. Та після скандального рішення УЄФА Агуеро, де Брюйне та Ко точно зосередяться на ЛЧ, а довести власні амбііції там Ман Сіті випаде шанс уже в середу. Головне, щоб не довелося бити пенальті.

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4. Щурячі перегони в Англії набирають оберти. Дискваліфікація Манчестер Сіті загострила до божевілля цьогорічну боротьбу за путівки до Ліги чемпіонів. Це неймовірно, але Челсі (4-те місце) та Ньюкасл (14-те) за 11 турів до кінця першості розділяють усього 13 очок. Фантастична щільність автоматично робить надважливими всі поєдинки проти прямих конкурентів за топ-5. Зокрема, той же Челсі та Арсенал задоволені вікендом, під час якого здолали Тоттенхем та Евертон відповідно. Два останніх клуби пережили осінню кризу, замінили тренерів і... повернулися до боротьби за ЛЧ. Додав інтриги й МЮ, розгромивши Уотфорд, не здаються Вулверхемптон і навіть скромний олдскульний Бернлі. А про те, що в кожному наступному турі бодай 2 здобувачі місця в єврокубках гратимуть між собою, годі й згадувати.

5. Коронавірус здолав кальчо. Підступна хвороба з китайською пропискою дісталася Апеннін. Через спалах захворюваності в італійських провінціях Ломбардія та Венето спочатку скасували всі матчі аматорів, а потім вірус нашкодив і професіоналам. Серія А на вихідних змушена була перенести 4 поєдинки. Зокрема, не зіграв свій матч і претендент на Скудетто міланський Інтер. Під загрозою і весь наступний тур чемпіонату Італії – принаймні влада хотіла б скасувати всі розважальні заходи мінімум до весни. Це тимчасово дозволило піти у відрив Ювентусу та Лаціо, які святкували звитяги в своїх поєдинках. Головно доклалися до цього основні зірки "Старої синьйори" та "орлів". Форвард Юве Кріштіану Роналду забив у своєму 1000-у матчі, повторивши відразу два історичні досягнення. Натомість римлянин Чіро Іммобіле повторив рекорд результативності в історії Серії А. Вперше за багато років кальчо справді цікавий широкому загалу.

6. Бундесліга (не) вичерпала ліміт сенсацій. У німецькій першості остаточно оформилася п'ятірка, що в сезоні 2019/20 поведе боротьбу за призи. У суботу РБ Лейпциг знищив Шальке на виїзді та остаточно відчепив "кнаппен" від перегонів за медалями. Синхронно перемогли Баварія, Борусія Д, Байєр, і лише Борусія М втратила очки з міцним Хоффенхаймом. Та "жеребці" ще мають матч у запасі та можуть нав'язати боротьбу за титул. Тому слідкувати за Бундеслігою варто й надалі, хай і андердоги почали відставати. Тим більше, що привид головної сенсації – переривання 7-річної гегемонії Баварії – усе ще блукає Німеччиною.

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7. ПСЖ лихоманить, поки Кавані б'є рекорди, а Неймар вибухає новими витівками. Французький Парі Сен-Жермен після програного трилеру в Дортмунді влаштував екшн і вдома. Столичний клуб, нашпигований зірками, організував перестрілку з Бордо, що завершилася перемогою 4:3. Та є ще кілька фактів. По-перше, Едінсон Кавані став першим гравцем в історії парижан, який досягнув позначки 200 голів за ПСЖ. А друге – черговий контроверсійний вчинок Неймара. Уже в доданий арбітром час бразилець грубо зарядив опоненту й "заробив" безглузде вилучення. Та коли поглянеш у календар і бачиш, що в Ріо-де-Жанейро якраз триває традиційний карнавал, а 11 березня свій день народження святкує сестра Нея, то розумієш, що випадковості випадковими не бувають.

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