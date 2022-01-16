Футболісти Динамо напередодні успішно пройшли медогляд в одній з київських клінік і у суботу, 15 січня, провели перше у новому році повноцінне тренування у повному складі, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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У занятті взяли участь 27 футболістів – чотири воротарі та 23 польових гравці. Вони виконали значний обсяг бігової роботи, а також провели інтенсивну розминку під керівництвом тренера з фізпідготовки. Згодом у оновленому манежі кияни працювали з м’ячами (квадрати, відпрацювання комбінацій із фланговими передачами та завершенням атак у один дотик із меж штрафного майданчика).

Варто зазначити, що до роботи з м’ячем приступив і нападник Артем Бєсєдін. Форвард ударними темпами відновлюється після важкої травми, яку отримав у матчі Євро-2020 проти збірної Швеції.

Нагадаємо, вже завтра, 17 січня, Динамо вирушить на підготовчий збір до Іспанії, який триватиме 10 днів. Там кияни проведуть 4 спаринги.

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