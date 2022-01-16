Футболисты Динамо накануне успешно прошли медосмотр в одной из киевских клиник и в субботу, 15 января, провели первую в новом году полноценную тренировку в полном составе, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Беседин и Попов полетят с Динамо на сбор в Испанию, хотя до сих пор не готовы играть

В занятии приняли участие 27 футболистов – четыре вратаря и 23 полевых игрока. Они проделали значительный объем беговой работы, а также провели интенсивную разминку под руководством тренера по физподготовке. Впоследствии в обновленном манеже киевляне работали с мячами (квадраты, отработка комбинаций с фланговыми передачами и завершением атак в одно касание из пределов штрафной).

Следует отметить, что к работе с мячом приступил и нападающий Артем Беседин. Форвард ударными темпами восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в матче Евро-2020 против сборной Швеции.

Напомним, уже завтра, 17 января, Динамо отправится на подготовительный сбор в Испанию, который продлится 10 дней. Там киевляне проведут 4 спарринга.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа