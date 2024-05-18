Криворіжці вже розпочали формувати склад з прицілом на новий сезон.

Кривбас на своєму сайті оголосив про продовження контрактів з 4 гравцями. Нові угоди з клубом підписали воротар Богдан Хома та півзахисники Дмитро Хомченовський, Максим Задерака і Юрій Вакулко.

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Перший виступатиме за криворіжців наступні 4 роки, а троє інших поки обмежились одним сезоном.

Нагадаємо, Хома, Хомченовський та Задерака приєдналися до Кривбаса влітку 2022-го, а Вакулко – влітку 2023-го.

До слова, команда Юрія Вернидуба вже гарантувала собі бронзові медалі УПЛ. У єврокубках команда стартує з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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