Офіційний вихід з відпустки запланований на 13 січня, але більшість гравців уже в Києві й проходять традиційний медогляд, повідомляє Meta-ratings.

Динамо обрало спаринг-партнерів на зборах – "дербі" з Шахтарем та одноклубники з Грузії

За інформацією джерела, до складу делегації Динамо, яка 17 січня вирушить на збори до Іспанії, потраплять Денис Попов та Артем Бєсєдін. Обидва досі не готові займатися на рівні з усіма, тому працюватимуть за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, Бєсєдін отримав важку травму коліна ще у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції. Попов зазнав ушкодження у першому офіційному матчі сезону на початку серпня і відтоді не покидав клубний лазарет.

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