Капітан "Фурії Рохи" Альваро Мората прочитав заяву від імені всієї команди.

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"Перш за все, хочемо ще раз проявити нашу гордість і передати найщиріші привітання жіночій збірній з титулом чемпіонок світу в Сіднеї. Історична віха, яка ознаменує до і після в іспанському жіночому футболі та надихне багатьох жінок. З цієї причини ми хочемо висловити жаль і висловити солідарність з гравчинями, чий успіх був заплямований.

Ми вважаємо неприйнятною поведінку з боку пана Рубіалеса, вона не відповідає інституту, який він представляє. Ми твердо і чітко стаємо на бік цінностей, які представляє спорт. Іспанський футбол має бути рушієм поваги, натхнення, інклюзивності та розмаїття, і повинен подавати приклад своєю поведінкою як на полі, так і за його межами.

Відсьогодні нам належить рішуче сконцентруватися на майбутньому іспанського футболу на шляху до кваліфікації на Євро-2024 з двома іграми проти Грузії та Кіпру. Нам би хотілося, щоб відтепер ми могли зосередитися на питаннях спорту, з огляду на актуальність завдань, що стоять перед нами", – цитує Морату Marca.

Нагадаємо, що ФІФА тимчасово відсторонила Луїса Рубіалеса від обов'язків, заборонивши будь-яку діяльність на національному та міжнародному рівні за поцілунок у губи футболістку збірної Іспанії Ермосо.

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