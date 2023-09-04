Капитан "Фурии Рохи" Альваро Мората прочитал заявление от имени всей команды.

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"Прежде всего, хотим еще раз проявить нашу гордость и передать самые искренние поздравления женской сборной с титулом чемпионок мира в Сиднее. Историческая веха, которая ознаменует до и после в испанском женском футболе и вдохновит многих женщин. По этой причине мы хотим выразить сожаление и выразить солидарность с игроками, чей успех был запятнан.

Мы считаем неприемлемым поведение со стороны господина Рубиалеса, оно не соответствует институту, который он представляет. Мы твердо и четко становимся на сторону ценностей, которые представляет спорт. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения, инклюзивности и разнообразия и должен подавать пример своим поведением как на поле, так и за его пределами.

С сегодняшнего дня нам предстоит решительно сконцентрироваться на будущем испанского футбола на пути к квалификации на Евро-2024 с двумя играми против Грузии и Кипра. Нам бы хотелось, чтобы отныне мы могли сосредоточиться на вопросах спорта, учитывая актуальность стоящих перед нами задач", – цитирует Морату Marca.

Напомним, что ФИФА временно отстранила Луиса Рубиалеса от обязанностей, запретив любую деятельность на национальном и международном уровне за поцелуй в губы футболистку сборной Испании Эрмосо.



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