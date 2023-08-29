Скандал з президентом Федерації футболу Іспанії Луїсом Рубіалесом може поставити хрест на його кар'єрі.

Скандальна поведінка іспанського функціонера викликала неймовірний резонанс у всьому світі. Наразі ФІФА тимчасово відсторонила Луїса Рубіалеса від обов'язків, заборонивши будь-яку діяльність на національному та міжнародному рівні. Втім, це лише початок проблем, які можуть виникнути у іспанця через його поцілунок з Ермосо.

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Згідно з інформацією Daily mail, керівний міжнародний орган розглядає можливість ще більш суворих санкцій щодо Рубіалеса. ФІФА наполягатиме, щоб очільника дискваліфікували на термін до 15 років, що є максимумом за статутом організації.

Нагадаємо, що чемпіонки світу у складі жіночої збірної Іспанії відмовилися виступати за національну команду, поки Рубіалес займає свою посаду. Сам очільник не збирається йти у відставку.

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