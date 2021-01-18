Грізманн відкрив рахунок на 40 хвилині, але відповідь Атлетіка була блискавичною – Де Маркос замкнув подачу Вільямса. Схожа картина була і в другому таймі. Здавалося, що Грізманн дублем дарує Барселоні трофей, проте Вільялібре перевів з'ясування стосунків в екстра-тайми.

Атлетік феноменальним голом прибив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії – Мессі в тіні Грізманна та з великою ганьбою

Героєм додаткового часу став Іньякі Вільямс. Форвард Атлетіка розкішним ударом в дев'ятку змусив тер Штеген втретє витягати м'яч із сітки. Під кінець зустрічі нерви не витримали навіть у Мессі. Суперник кілька разів штовхнув аргентинця, на що той відповів ударом рукою по голові. Підсумок – перше вилучення Лео за 15,5 років та 753 матчі у футболці Барселони.