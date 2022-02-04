"Після матчу з Казахстаном ми були готовими до протистояння з будь-яким суперником. Немає сенсу згадувати минуле. Якщо казати про рейтинг, то росіяни перебувають на першій сходинці, а ми входимо у десятку найкращих. Ми віддамо усі сили, щоб продовжити творити історію і вийти до фіналу. Намагатимемося втілити у життя свої напрацювання.

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Спочатку ми рухалися крок за кроком. Ми знали, що зараз футзал перебуває на іншому рівні. Передусім, ставили перед собою завдання вийти з групи. Після першого матчу звернули увагу на моменти, які потрібно покращувати у своїй грі. Зараз кожна команда, яка бере участь у цьому турнірі, готова боротися за вихід з групи. Так сталося, що нам усміхнулася фортуна. Ми зуміли кваліфікуватися до чвертьфіналу, де зустрілися з Казахстаном. У цьому поєдинку ми віддали усі свої сили й здобули бажаний результат.

Ви самі бачите, що букмекери не можуть вгадати підсумкові результати матчів на Євро. Після Сербії ми зрозуміли, що можемо досягати результату завдяки характеру і бійцівським якостям. Після перемоги над Казахстаном команда морально піднесена. Фаворитом нашу збірну не назву. Ми проведемо півфінальний матч, а потім побачимо, що буде.

Для мене це найскладніший чемпіонат Європи. Нам дуже важко дався вихід із групи. Команда продемонструвала непоганий футзал у матчі з Португалією. Не вистачило лише результату. Формат чемпіонату Європи став цікавішим. Наша команда є дуже згуртованою. Ми об’єднані спільною метою і духом. Завдяки цьому зуміли дістатися до півфіналу. Ми положимо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу. До цього була мрія здолати Казахстан, зараз – хочемо стати фіналістами турніру. Рухаємося до мети", – цитує Шотурму сайт АФУ.

До слова, півфінал Євро-2022 з футзалу між Україною і Росією відбудеться вже сьогодні, 4 лютого. Початок двобою – о 18:00 за київським часом.

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