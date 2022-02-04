Євро-2022 з футзалу. 1/2 фіналу

Україна – Росія – 2:3

Голи: Сірий, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанасьєв, 15, Ніязов, 31

Нереалізований пенальті: Шотурма (голкіпер)

Поєдинок, як і очікувалось, вийшов досить напруженим. Росіяни повели в рахунку вже на 2 хвилині – удар Соколова здавався досить простим, однак м'яч після рикошету перелетів воротаря та опинився у воротах. Ближче до перерви Афанасьєв подвоїв перевагу, добивши сферу після відскоку від поперечки.

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Сірий дуже швидко скоротив відставання, потужно пробивши у дальній кут. А у другому таймі Ніязов справжнім шедевром відправив Україну в матч за третє місце, в дотик пробивши через себе після довгої передачі. "Синьо-жовті" відіграли ще один м'яч зусиллями Абакшина, а кінцівку міг врятувати Шотурма, проте пенальті у його виконанні відбив голкіпер.

Україна програла Росії за крок до фіналу футзального Євро – "синьо-жовті" втратили супермомент на останніх секундах