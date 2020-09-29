"Важкі воєнні дії все ще тривають проти Нагірного Карабаху, багато жертв з обох сторін. Територію Вірменії теж бомблять.

Мхітарян оформив перехід до Роми

Азербайджанський напад, який розпочався 27 вересня вранці на цивільне населення, дуже засуджується. Варто терміново покласти кінець цьому насильству та злочину проти людства. Туреччина повинна повністю припинити підтримку цього нападу, включно з вербуванням іноземних терористів для атаки на вірмен. Я закликаю міжнародну спільноту, союзників до термінового втручання, щоб уникнути чергового геноциду", – написав Генріх Мхітарян у своєму Facebook.

Нагадаємо, нещодавно розпочались воєнні дії на території Нагірного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном. В основі конфлікту, що триває десятки років, – Нагірно-Карабаський регіон. Він визнаний частиною Азербайджану, але фактично є під контролем етнічних вірмен. Сьогодні, 29 вересня, Туреччина заявила, що готова підтримати азербайджанців.

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