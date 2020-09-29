"Тяжелые военные действия все еще продолжаются против Нагорного Карабаха, много жертв с обеих сторон. Территорию Армении тоже бомбят.

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Азербайджанский напад, который начался 27 сентября утром на гражданское население, очень осуждается. Стоит срочно положить конец этому насилию и преступлению против человечества. Турция должна полностью прекратить поддержку этого нападения, включая вербовку иностранных террористов для атаки на армян. Я призываю международное сообщество, союзников к срочному вмешательству, чтобы избежать очередного геноцида", – написал Генрих Мхитарян в своем Facebook.

Напомним, недавно начались военные действия на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном. В основе конфликта, который продолжается десятки лет, – Нагорно-Карабахский регион. Он признан частью Азербайджана, но является под контролем этнических армян. Сегодня, 29 сентября, Турция заявила, что готова поддержать азербайджанцев.

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