Атакувальний хавбек став гравцем Роми, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

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Мхітарян домовився з Арсеналом про завершення співпраці. Контракт розірвано за згодою сторін. 31-річний вірменин не потребує додаткової адаптації в Італії – минулий сезон він провів у складі "вовків" на правах оренди та зіграв 22 матчі в Серії А, в яких забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

До Арсенала Генріх Мхітарян перебрався взимку 2018-го. Екс-лідер донецького Шахтаря став частиною угоди з переїзду на Олд Траффорд Алексіса Санчеса.

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