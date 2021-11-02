"Важко. 30 хвилин, мабуть, ми ще були у роздягальні, коли нам забивали голи. Потім щось почали, але я так думаю, що СК Дніпро-1 зупинився. Я казав хлопцям, що це дуже хороша команда, і мені симпатизує, як вони грають у цьому чемпіонаті.

Перший гол Русина в УПЛ за півтора року у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Минай – 4:0

Саша Піхальонок, на мою думку, це гравець національної збірної. Він майже всю гру зробив. Один. Йому допомагали звичайно, але, як я не намагався достукатися до своїх гравців, діяти проти нього щільніше, напевно, ще в нас менше майстерності, ніж у СК Дніпро-1.

Заміна голкіпера в першому таймі? Я не вирішив, що він винний. Знаєте, два удари по воротах, які можна було взяти. Особливо другий. Я взяв на себе відповідальність. Ніколи не міняв голкіпера, особливо на такій хвилині. Треба було щось кардинально змінювати. І тому я так вчинив. Можливо, він би далі добре грав, може врятував би від ще двох пропущених. Але треба було щось труснути, щось зробити. Такі помилки, яких ми припустилися за 30 хвилин, це не прийнятно для команди Прем'єр-ліги.

Велика кількість замін до перерви? Вишневський – хлопець настирливий. Селезньов у своєму віці досвідченіший. Там у нас опорна зона випала, треба було щось кардинально змінити. Напевно, мені хтось щось наказав, що треба щось робити. Можливо, якби не зробив, ми б більше пропустили. Я зробив – ми також пропустили. Якось я бачив, що після 3:0 ми почали хоч якось рухатися. СК Дніпро-1 впіймав свою гру, він нас розірвав", – поділився Леонов у коментарі офіційному YouTube-каналу СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни розбили Минай (4:0), а наставник закарпатців провів 3 заміни ще до перерви, змінивши воротаря команди.

СК Дніпро-1 розгромив Минай – Русин забив вперше за півтора року в УПЛ, закарпатці не виграють у 13-ти матчах поспіль