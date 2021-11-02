"Трудно. 30 минут, по-видимому, мы еще были в раздевалке, когда нам забивали голы. Потом что-то начали, но я так думаю, что СК Днепр-1 остановился. Я говорил ребятам, что это очень хорошая команда и мне симпатизирует, как они играют в этом чемпионате.

Первый гол Русина в УПЛ за полтора года в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Минай – 4:0

Саша Пихалёнок, по моему мнению, это игрок национальной сборной. Он почти всю игру сделал. Один. Ему помогали конечно, но как я не пытался достучаться до своих игроков, действовать против него плотнее, наверное, еще у нас меньше мастерства, чем у СК Днепр-1.

Замена голкипера в первом тайме? Я не решил, что он виноват. Знаете, два удара по воротам, которые можно было взять. Особенно второй. Я взял на себя ответственность. Никогда не менял голкипера, особенно на такой минуте. Надо было что-то кардинально менять. И потому я так поступил. Возможно, он бы дальше хорошо играл, может, спас бы от еще двух пропущенных. Но надо было что-то встряхнуть, что-то сделать. Такие ошибки, которые мы допустили за 30 минут, это не приемлемо для команды Премьер-лиги.

Большое количество замен до перерыва? Вишневский – парень настырный. Селезнев в своем возрасте более опытный. Там у нас опорная зона выпала, нужно было что-то кардинально изменить. Наверное, мне кто-то указал, что нужно что-то делать. Возможно, если бы не сделал, мы больше пропустили бы. Я сделал – мы тоже пропустили. Однажды я видел, что после 3:0 мы начали хоть как-то двигаться. СК Днепр-1 поймал свою игру, он нас разорвал", – поделился Леонов в официальном комментарии YouTube-каналу СК Днепр-1.

Напомним, днепряне разбили Минай (4:0), а наставник закарпатцев провел 3 замены еще до перерыва, заменив вратаря команды.

СК Днепр-1 разгромил Минай – Русин забил впервые за полтора года в УПЛ, закарпатцы не выигрывают в 13 матчах подряд