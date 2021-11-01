СК Дніпро-1 підходив до домашнього поєдинку з Минаєм у статусі п'ятої команди УПЛ, однак в разі звитяги "спортклубівці" наблизились би до третьої позиції на мінімальну відстань. У закарпатців завдання було простішим – вони мали перемагати, адже їхня безвиграшна серія досягнула 12 матчів у всіх турнірах. У попередніх двох іграх "лиси" виглядали чи не найпотужніше в історії, тож шанси здобути виїзний тріумф виглядали не такими вже й низькими.

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Втім, інтрига у зустрічі не прожила і 15 хвилин. Вже на 9-й гості пропустили перший гол: Назаренко на власній половині перехопив невдалу передачу від Петрусенка й протягнув м'яч лівим флангом метрів на 60, після чого покотив поперек поля на Піхальонка – Олександр же віддав пас на правий край штрафного. Гуцуляк звідти пробив під ближню стійку. 1:0!

Ще через 5 хвилин СК Дніпро-1 подвоїв свою перевагу внаслідок удару Дубінчака з лінії карного майданчика та вдалого рикошету на голову Довбику. Артем головою пробив кволо, але м'яч все одно пройшов крізь руки Кучера. Шокований Ігор Леонов на 20-й хвилині вирішив замінити свого голкіпера, випустивши Пенькова, однак вже на 30-й і Герману довелося виймати сферу з сітки – це Піхальонок метрів з 20-ти з неробочої правої влучив у лівий нижній кут. 3:0!

Олександр на 34-й хвилині міг і дубль оформити, замкнувши простріл Довбика на дальню стійку, але хавбек пробив вище воріт. Після цього по воротах ще й Гуцуляк приклався, однак цього разу голкіпер спіймав м'яч. Ігор Леонов, своєю чергою, не став чекати на перерву, випустивши Селезньова й Хахльова вже на 41-й хвилині – втім, їхня поява до зміни рахунку в першому таймі не призвела.

Натомість, заміна могла спрацювати за три хвилини після старту другого тайму. Шанс відзначитись отримав Селезньов, який головою замикав навіс з правого флангу – Євген пробивав з відскоком від газону, однак м'яч перелетів через поперечку. На 52-й же хвилині Кулієв прийняв пас на правий край штрафного й вистрілив у ближній кут, але вийшло занадто слабко. Кожукару спіймав сферу.

Це були останні акти агресії Миная у зустрічі. Далі ініціативою володів СК Дніпро-1, який створював момент за моментом. Голи забивати могли і Довбик, і Нельсон, і Дубінчак, але точності та сили їхнім ударам бракувало. Втім, на 90-й хвилины свіжий Русин таки прошив Пенькова, замкнувши навіс від Кравченка – 4:0! До речі, це перший гол Назарія в УПЛ з червня 2020 року.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 25 очок, наблизившись до третього місця на відстань в 1 заліковий бал (зараз його посідає Зоря). Втім, вже за кілька годин Ворскла може потіснити дніпровців і луганців вниз.

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