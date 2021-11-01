СК Дніпро-1 знищив Минай у рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Дніпряни зробили справу ще в перші 14 хвилин – Гуцуляк та Довбик оформили комфортну перевагу на старті зустрічі.

СК Дніпро-1 розгромив Минай – Русин забив вперше за півтора року в УПЛ, закарпатці не виграють у 13-ти матчах поспіль

Заміна голкіпера не особливо допомогла Минаю – Піхальонок ще до перерви зробив рахунок розгромним. Крапку в зустрічі поставив Русин, який замкнув навіс Кравченка наприкінці гри, забивши в УПЛ вперше з червня 2020 року.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 25 очок, наблизившись до третього місця на відстань в 1 заліковий бал (зараз його посідає Зоря). Минай залишився чотирнадцятим, маючи в активі 8 пунктів.