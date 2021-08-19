Форвард Зорі Владислав Кабаєв зізнався, що у таборі "мужиків" вже зневірились у можливому виклику когось до національної команди.

"Я не буду обманювати, розчарування є. Не кажу викликати і ставити в склад, але хоча б потрапити у збірну – це ж дитяча мрія. Однак, на даний момент, граючи в Зорі, це в межах фантастики. Неможливо.

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Мені подобається той же Георгій Судаков. Він молодець, добре себе показує. Але він не грав. Ти можеш грати в Зорі як завгодно...

Кажу за того ж Влада Кочергіна. Другий сезон стабільно забиває, віддає, але не викликають. Я і по ньому це бачу. І по собі. Я не кажу, що мене потрібно викликати, хоча я хочу грати у збірній. Є хлопці сильніше за мене, той же Маліновський в топ-чемпіонаті, але хоча б на збори мені б хотілося", – сказав Кабаєв в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, після відходу зі збірної України Андрія Шевченка до резервного списку "синьо-жовтих" потрапив півзахисник Зорі Владислав Кочергін.

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