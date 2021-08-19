Два роки тому бронзові медалі УПЛ гарантували участь у груповому етапі ЛЄ, чим і скористалася Зоря. Для луганців було критично важливо оминути раунд плей-офф кваліфікації, адже їм патологічно не щастило – команда постійно потрапляла на сильних суперників і вилітала за хорошого футболу через невезіння. "Мужики" не пройшли жодного відбору, однак нині підопічним Віктора Скрипника доведеться повернутись до кваліфікації. Третє місце в Україні більше не виводить в групу.

Щоправда, цього разу Зорі пощастило із жеребом. Рапід – це, звісно ж, непростий суперник, але на тлі Лейпцига, Феєнорда та Еспаньйола віденський колектив виглядає шикарним варіантом. Чемпіонат Австрії в принципі за своїм рівнем схожий на УПЛ, тільки з грамотною організацією і приємною картинкою.

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Історично Рапід є найбільш потужним австрійським колективом. 32 чемпіонства та 14 Кубків в Австрії, 1 чемпіонство в Німеччині, 2 Кубки Мітропи (дідусь Ліги чемпіонів), 2 фінали Кубка володарів Кубків – ось неповний список досягнень віденського колективу. До цього слід додати революційні футбольні ідеї, привиті в 1950-х, потужну інфраструктуру та фан-базу. Проблема полягає лишень у тому, що вся велич Рапіда прямо зараз залишилась предметом історії, а в останні 13 років "зелено-білі" не виграли жодного трофею й всього раз зіграли в ЛЧ, хоча в ЛЄ вони пробивались стабільно.

В двох попередніх сезонах віденці посідали друге місце в чемпіонаті, поступаючись лишень Зальцбургу. В сезоні 2018/19 команда навіть прорвалась в 1/16 фіналу Ліги Європи, а рік тому Рапід залишився третім у групі з Мольде, Арсеналом і Дандолком. У нинішній єврокампанії австрійці згоріли празькій Спарті в кваліфікації ЛЧ (2:1, 0:2), але впевнено пройшли Анартосіс у відборі в ЛЄ (3:0, 2:1). В цілому, колектив грає так же, як і в чемпіонаті, не хапаючи зірок з неба – "зелено-білі" стабільно поступаються сильнішим суперникам і з перемінним успіхом грають проти рівних собі. Зоря однозначно належить до останньої категорії.

Щоправда, на старті нового сезону підопічні Дітмара Кюбауера навіть із австрійськими середнячками виглядали слабко. В чотирьох перших турах Рапід зумів переграти лишень кризовий Вольфсбергер (3:0), програвши Альтаху (1:2) й Хартбергу (2:0), а також розписавши нічию з Ласком (1:1). Зоря у хорошій формі могла б взяти у цих матчах всі 12 очок, але віденці страшно буксують.

Тривогу викликає тактична гнучкість Рапіда. Базовою схемою австрійців виступає 4-2-3-1, однак вона може трансформуватись у 3-4-1-2 або навіть явно виражені 3-4-3 – луганці ж за жодних умов не відходять від свого "ромба". При цьому варто розуміти, що Австрія в останні роки стала одним із головних центрів тактичного розвитку, а особливо сильно її команди виглядають у організації пресингу. Втім, у кадровому плані віденці не мають суттєвих переваг над Зорею (хоча їхній склад дорожчий на 10 млн євро).

Рапід міцний, але його треба проходити. А чи готові до цього підопічні Віктора Скрипника? Тут виникають сумніви. "Мужики" почали сезон так же слабко, як і віденці – і якщо поразку від Динамо ще можна якось зрозуміти, то програш від Олександрії та нічию з розібраним Минаєм виправдати важко. Навіть розгром Інгульця (5:1) залишив питання по грі, адже луганці дозволили петровцям зробити аж 25 дотиків у штрафному. Якби в тому матчі був VAR, то зустріч могла завершитись з рахунком 2:3 (як мінімум).

Головною проблемою Зорі є доволі примітивний позиційний наступ. Команда не тримає м'яч довго, розігруючи його в коротких комбінаціях у 3-4 передачі з подальшим закиданням вперед – за кількістю довгих передач підопічні Віктора Скрипника йдуть у групі лідерів УПЛ. В принципі, тактика швидких розіграшей має право на життя, от тільки "мужики" ще й колосальний брак допускають – з тим же Інгульцем точність пасів уперед склала 66%, а середня точність пасів коливається в районі 80%. При цьому за кількістю втрат м'яча підопічні Віктора Скрипника йдуть у топі нашого чемпіонату. Щонайгірше, Зоря рідко заходить у штрафний, більше полягаючись на дальні удари.

Головною перевагою українського колективу є дуже ефективна робота без м'яча. За інтенсивністю пресингу та єдиноборств луганці впевнено лідирують в УПЛ, що й визначає ігровий стиль команди – Зоря швидко втрачає м'яч у позиційному наступі, швидко повертає його й починає новий підхід до чужих воріт. "Мужикам" бракує якості в такому футболі, але вони намагаються брати своє кількістю спроб. Втім, останні результати показують, що з подібною тактикою можна як і розгром влаштувати, так і 1:1 з Минаєм розписати.

Ще одним плюсом Зорі можна назвати дуже якісні контратаки. Ну зустрічних курсах всі організаційні мінуси підопічних Віктора Скрипника нівелюються, а на перший план виходить швидкість роботи з м'ячем, техніка та вигадливість у завершальній фазі – і тут у команди все в порядку. За обіграшами на дриблінгу вона йде в топі УПЛ, а в матчі з Динамо "мужики" розрізали оборону киян через передачі п'ятками в темп. Словом, у Відні нашим необхідно "розкривати" гру.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рапід – Зоря

Рапід: Штребінгер – Шик, Граймль, Хофманн, Улльманн – Кнасмюльнер, Граховац – Араз, Фунтас, Грюлль – Кара

Зоря: Шевченко – Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жунінью – Назарина – Крістіан, Громов, Кочергін – Шахаб, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рапід – яскраво виражена домашня команда. Цей факт не завадив програти Хартбергу, але до цього фіаско була звитяга над Спартою (хоча у підсумку завершилось вильотом з ЛЧ), а після нього віденці розгромили в рідних стінах Вольфсберг та Анартосіс (по 3:0). Взагалі, на старті сезону "зелено-білі" покинули поле без голів всього два рази, тож сьогодні цілком можна очікувати на взяття воріт "мужиків".

Втім, Зоря точно не слабша за австрійців. Навіть у нинішній формі. Навіть знаменитим австрійським пресингом луганців не налякати – підопічні Віктора Скрипника ще й самі можуть навчити Рапід цьому елементу гри. Крім того, наш колектив теж не покидає поле без голів, забиваючи навіть у ворота Динамо, а контратак в сьогоднішньому поєдинку має бути достатньо – Рапід вдома лізтиме вперед і відкриватиме шпарини.

З огляду на вищезазначені фактори, найбільш вірогідним результатом здається результативна нічия.

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