Українська асоціація футболу оприлюднила перелік футболістів, які отримали виклик до національної команди на найближчі поєдинки відбору ЧС-2022 проти Казахстану та Франції, а також на спаринг з Чехією.

Список гравців збірної України на матчі з Францією і Казахстаном / УАФ

У списку є певні несподіванки, хоча загалом перелік футболістів порівняно з Євро-2020 майже не змінився. Зокрема, у резервному переліку є захисник празької Славії Тарас Качараба, хавбек Зорі Владислав Кочергін, Євген Коноплянка і Данило Сікан з Шахтаря і ще 4 гравці. Впадає у вічі відсутність Марлоса навіть у резерві.

Загалом виклик до лав "синьо-жовтих" отримали 24 футболісти, ще 8 – у резервному переліку. Збір національної команди розпочнеться 29 серпня в Києві, інформує офіційний сайт УАФ.

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Список гравців збірної України на матчі проти Казахстану і Франції:

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Едуард Соболь.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Ігор Харатін.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Резервний список: Євген Макаренко, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан, Тарас Качараба, Богдан Михайліченко, Владислав Кочергін.

Нагадаємо, збірна України після відходу Андрія Шевченка досі залишається без головного тренера. Призначення нового наставника очікується завтра, 17 серпня. Серед кандидатів – Сергій Ребров і Олександр Петраков. Через відсутність наставника список викликаних гравців склали на засіданні Комітету національних збірних УАФ.

Матчі Казахстан – Україна і Україна – Франція будуть зіграні 1 і 4 вересня відповідно. Поєдинок проти чинних чемпіонів світу відбудеться на київському НСК Олімпійський. Товариський матч із Чехією наша збірна зіграє 8 вересня на виїзді.

Після трьох турів відбору на Мундіаль у Катарі Україна посідає друге місце у групі D, набравши 3 очки. У лідера – Франції – 7 пунктів. Щоправда, Фінляндія, Казахстан та Боснія і Герцеговина зіграли лише 2 поєдинки.

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