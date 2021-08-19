"Та гра, яку демонструє сьогодні Зоря в чемпіонаті України, не відповідає рівню групового етапу Ліги Європи. У луганської команди взагалі дуже погана статистика виступів в іграх плей-офф. До цього Зоря програвала своїм суперникам на цій стадії.

Скрипник – про матч з Рапідом: Знаємо, що чекає Зорю

Ви, напевно, пам'ятаєте Фейєнорд, Легію, Еспаньйол... У майбутньому матчі у Відні шанси є у кожної з команд. Гроші, які може отримати Рапід за вихід до групового етапу, не будуть зайвими. Тому впевнений, що австрійці будуть налаштовуватися на Зорю досить серйозно. Передбачити ж, яким буде підсумковий результат, мені складно", – сказав Рафаїлов у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, перша зустріч Рапіда й Зорі у рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться вже сьогодні, 19 серпня. Стартовий свисток у Відні пролунає о 22:00. Матч-відповідь запланований на 26 серпня.