"Попасть в сборную Украины из Зари – фантастика": Кабаев разочарован отношением тренеров "сине-желтых" к луганчанам
Форвард Зари Владислав Кабаев признался, что в лагере "мужиков" уже отчаялись в возможном вызове кого-то в национальную команду.
"Я не буду обманывать, разочарование есть. Не говорю вызвать и ставить в состав, но хотя бы попасть в сборную – это же детская мечта. Однако, на данный момент, играя в Заре, это в пределах фантастики. Невозможно.
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Мне нравится тот же Георгий Судаков. Он молодец, хорошо себя показывает. Но он не играл. Ты можешь играть в Заре как угодно...
Говорю о том же Владе Кочергине. Второй сезон стабильно забивает, отдает, но не вызывают. Я и по нему это вижу. И по себе. Я не говорю, что меня нужно вызвать, хотя я хочу играть в сборной. Есть ребята сильнее меня, тот же Малиновский в топ-чемпионате, но хотя бы на сборы мне бы хотелось", – сказал Кабаев в интервью FootballHub.
Напомним, после ухода из сборной Украины Андрея Шевченко в резервный список "сине-желтых" попал полузащитник Зари Владислав Кочергин.
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