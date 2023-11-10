Збірна України U-19 у відборі до Євро-2024 зустрінеться з Мальтою, Словаччиною та Косово.

Олег Кузнєцов оголосив склад збірної України U-19 на кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи-2024. Про це пише УАФ.

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Коуч "синьо-жовтих" Олег Кузнєцов викликав на збір 21 футболіста. Серед них – воротар В’ячеслав Суркіс, захисник Олексій Гусєв та хавбек Роман Саленко.

Воротарі: Давид Фесюк (Хайдук, Хорватія), Владислав Кравець (Шахтар), В’ячеслав Суркіс (Динамо).

Захисники: Степан Лисенко (Хайдук, Хорватія), Олексій Гусєв, Денис Дикий, Назар Балаба, Тарас Михавко (усі – Динамо), Микола Огарков (Шахтар).

Півзахисники: Максим Деркач (Ешторіл Прайя, Португалія), Дмитро Кремчанін, Роман Саленко (обидва – Динамо), Данило Ващенко (Олександрія), Віталій Михайлів (Минай), Богдан Мануйлов (Сан-Хосе, Іспанія), Максим Мельниченко (СК Дніпро-1), Євген Микитюк (Полісся).

Нападники: Тимур Тутеров (Сандерленд, Англія), Сергій Панченко (Рух), Олександр Піщур (Академія Пушкаша, Угорщина), Матвій Пономаренко (Динамо).

Нагадаємо, українці виступають у групі 7, де їхніми суперниками стануть команди Мальти, Словаччини та Косово. Міні-турнір відбору пройде у мальтійському місті Та-Калі.

Переможці груп елітного раунду вийдуть у фінальну частину чемпіонату Європи разом із господарями турніру Північною Ірландією. Євро-2024 U-19 пройде з 15 до 28 липня 2024 року.

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