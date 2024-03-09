Потенційний новачок Полісся підтвердив трансфер до України – про рекордний перехід повідомляв Романо
Схоже, що житомирський клуб незабаром таки отримає підсилення позиції форварда.
Луїфер Ернандес переглядав матч Пуебли з ложі для преси, де журналісти поцікавились щодо його можливого трансферу до Полісся.
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Як повідомляє журналістка Флорангі Моралес, футболіст у розмові підтвердив, що трансфер вже закритий та вже в неділю він має приєднатись до клубу з України. Раніше про перехід повідомляв Фабріціо Романо – за його інформацією Полісся виплатить рекордні для себе 1,2 млн євро.
До слова, Ернандес провів у поточному сезоні п'ять матчів у всіх турнірах, забив два м'ячі і зробив одну результативну передачу. У минулій кампанії форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Венесуели.
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